Девять курян доставили в больницу после возвращения с Украины

Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, доставили в больницу, их состояние - средней тяжести и оценивается как стабильное, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Им уже оказали первую помощь.

«Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов», - сообщил он.

В эвакуации возвращенных с Украины курян участвуют медики Курской, Воронежской и Смоленской областей, добавил Кузнецов. Госпитализированных граждан навестил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, он порадовался их позитивному настрою и силе духа.

«Особенно впечатлила женщина, которой в мае исполнится 90. Рассказывает о своей жизни, улыбается, благодарит за то, что наконец дома», - написал Хинштейн в своем Telegram.

Напомним, накануне стало известно об эвакуации с Украины 33 жителей Курской области, среди них - четверо детей, в том числе годовалый малыш, пожилые люди, многие - с тяжелыми травмами и болезнями. ВСУ вывезли людей из страны в августе прошлого года.