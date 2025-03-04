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Девять курян доставили в больницу после возвращения с Украины

Их состояние оценивается как стабильное, всего с территории Украины эвакуировали 33 жителей Курской области.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 12:28:20
© Фото: Hinshtein, Telegram

Девять жителей Курской области, возвращенных с территории Украины, доставили в больницу, их состояние - средней тяжести и оценивается как стабильное, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. Им уже оказали первую помощь.

«Остальные прибывшие будут направлены в пункт временного размещения, где за ними также будет установлено медицинское наблюдение, организована помощь психологов», - сообщил он.

В эвакуации возвращенных с Украины курян участвуют медики Курской, Воронежской и Смоленской областей, добавил Кузнецов. Госпитализированных граждан навестил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, он порадовался их позитивному настрою и силе духа.

«Особенно впечатлила женщина, которой в мае исполнится 90. Рассказывает о своей жизни, улыбается, благодарит за то, что наконец дома», - написал Хинштейн в своем Telegram.

Напомним, накануне стало известно об эвакуации с Украины 33 жителей Курской области, среди них - четверо детей, в том числе годовалый малыш, пожилые люди, многие - с тяжелыми травмами и болезнями. ВСУ вывезли людей из страны в августе прошлого года.

#в стране и мире #Курская область #госпитализация #эвакуация #минздрав рф #Александр Хинштейн
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