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В Россию с Украины эвакуировали 33 жителей Курской области

В основном это пожилые люди, но есть и четверо детей. У многих тяжелые травмы и болезни.
Ирина Егорова 2025-03-03 17:00:05
© Фото: ombudsmanrf, Telegram © Видео: ombudsmanrf, Telegram

Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного комитета Красного Креста эвакуированы в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

В основном это пожилые люди, но есть среди эвакуированных и четверо детей. У многих - тяжелые травмы и болезни, отметила Москалькова. Их доставили в больницы Курска, к экстренной транспортировке были привлечены 10 машин скорой помощи. Остальные куряне смогут отдохнуть и переночевать по пути домой, а завтра уже будут с теми, кто их ждал сильнее всего на свете, добавила омбудсмен.

Москалькова отметила, что жители Курской области держали связь с родственниками каждый день, помогали собирать документы. В решении вопроса участвовал и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

Украинские военные вывезли людей из страны во время нападения на Курскую область в августе прошлого года.

Ранее Российский Красный Крест обнаружил более тысячи пропавших без вести людей в Курской области. Организация занимается поиском людей в регионе с 2022 года, но с начала вторжения ВСУ в Курскую область количество заявок значительно увеличилось.

#Украина #Курская область #эвакуация #омбудсмен #жители #Татьяна Москалькова
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