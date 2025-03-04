МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты уничтожили опорник с пехотой ВСУ на Ореховском направлении

Средства объективного контроля зафиксировали, как с расстояния более пяти километров было поражено укрытие украинских националистов в опорном пункте, в котором укрывалось до отделения пехоты ВСУ.
2025-03-04 13:34:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли точный удар по опорному пункту ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив укрепление и пехоту противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Разведка с помощью БПЛА зафиксировала местонахождение укрытого опорного пункта ВСУ. Танкисты-десантники, используя данные разведки, открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание на дистанции более пяти километров.

После нескольких выстрелов укрепление было разрушено, а подразделение противника - уничтожено. Экипаж оперативно сменил позицию, исключая возможность ответного удара со стороны ВСУ.

Ликвидация опорных пунктов снижает способность ВСУ к обороне. Разрушение укреплений обеспечивает продвижение российских войск вглубь позиций противника.

Экипажи танков Т-72Б3 продолжают поддержку наступательных действий на Ореховском направлении. Слаженная работа танкистов, операторов БПЛА и штурмовых подразделений позволяет системно разрушать оборону ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Т-72 #ВСУ #танкисты #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 