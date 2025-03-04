Экипажи танков Т-72Б3 Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» нанесли точный удар по опорному пункту ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, уничтожив укрепление и пехоту противника. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Разведка с помощью БПЛА зафиксировала местонахождение укрытого опорного пункта ВСУ. Танкисты-десантники, используя данные разведки, открыли огонь по противнику. Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание на дистанции более пяти километров.

После нескольких выстрелов укрепление было разрушено, а подразделение противника - уничтожено. Экипаж оперативно сменил позицию, исключая возможность ответного удара со стороны ВСУ.

Ликвидация опорных пунктов снижает способность ВСУ к обороне. Разрушение укреплений обеспечивает продвижение российских войск вглубь позиций противника.

Экипажи танков Т-72Б3 продолжают поддержку наступательных действий на Ореховском направлении. Слаженная работа танкистов, операторов БПЛА и штурмовых подразделений позволяет системно разрушать оборону ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.