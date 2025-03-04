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Шойгу пригласил парадный расчет Мьянмы на День Победы в Москве

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что 80-летие Победы в Великой Отечественной войне является значимой датой для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 11:27:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пригласил представителей Мьянмы принять участие в праздновании Дня Победы в Москве.

В столице будут ожидать делегацию и парадный расчет азиатской страны, сообщил Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

«В текущем году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Для мьянманского народа, героически сражавшегося против японского милитаризма, это тоже весьма значимая дата», - добавил секретарь СБ России.

Напомним, ранее стало известно о том, что в праздновании 80-летия Победы также примет участие председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер в ответ пригласил президента России Владимира Путина на торжества по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне, запланированные на сентябрь.

#Москва #Россия #в стране и мире #Парад Победы #день победы #Сергей Шойгу #Мьянма #Совбез РФ #празднование Победы
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