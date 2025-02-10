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Посол РФ: Си Цзиньпин примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Председатель КНР пригласил Путина на мероприятия, посвященные победе китайского народа в антияпонской войне. Они пройдут в сентябре 2025 года.
Глеб Владовский 2025-02-10 09:52:02
© Фото: Xie Huanchi XinHua Globallookpress

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол РФ в Китае Игорь Моргулов.

«Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», - подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат указал, что Си Цзиньпин пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, которые здесь планируются провести в сентябре по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Палестины Махмуд Аббас также получили приглашение принять участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

#Китай #в стране и мире #день победы #Си Цзиньпин #80-летие победы
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