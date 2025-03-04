Военнослужащий ВСУ Александр Клименко, взятый в плен бойцами группировки «Север» в приграничном районе Курской области, рассказал о масштабной коррупции в украинской армии. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

По словам Клименко, он заплатил военкому 5 000 долларов, чтобы избежать отправки в боевую бригаду. Однако после прибытия в часть ему сообщили, что за возможность остаться в тылу теперь необходимо заплатить еще 15 тысяч долларов капитану.

«Мой капитан в моей роте Кузьмук Андрей Сергеевич. Кузьмук предложил возможность не ехать на передовую. Предложил вариант - заплатить 15 тысяч долларов и остаться в тылу. У меня такой возможности не было», - рассказал Клименко.

После этого Александра перебросили на территорию Курской области, где приказали окопаться и ждать смены. Однако вскоре украинское подразделение было обнаружено и взято в плен.

Признания пленных из ВСУ все чаще указывают на массовое недовольство украинских военнослужащих. По их словам, отсутствие эффективного командования, тотальная принудительная мобилизация и тяжелые потери деморализуют армию. При этом коррупция в ВСУ процветает, и для того чтобы избежать передовой, солдаты вынуждены платить огромные суммы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.