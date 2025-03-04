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В Хакасии школьницу госпитализировали после нападения стаи собак

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, предварительно, часть нападавших собак принадлежат местной жительнице.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 10:36:14
© Фото: krksledkom, Telegram © Видео: krksledkom, Telegram

Стая собак покусала 8-летнюю девочку в селе Шира Республики Хакасия. Животных отогнала проходящая мимо женщина, но школьнице все равно потребовалась госпитализация, сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

«У ребенка зафиксированы множественные укушенные раны головы, лица, туловища и конечностей», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Предварительно, часть нападавших псов принадлежат местной жительнице, которая живет рядом с парком, где случилось происшествие. Они часто сбегают с территории ее частного дома и ведут себя агрессивно, рассказывают местные жители.

«Хозяйка собак была дважды привлечена к административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, но должных мер по их изоляции не приняла», - отметили в СК.

Уточняется, что следователи проведут действия, необходимые для установления всех обстоятельств случившегося и дадут оценку тяжести нанесенных ран.

Ранее специалист в разговоре со «Звездой» советовал в подобных случаях не убегать от животных и не пытаться атаковать в ответ.

#в стране и мире #республика хакасия #Уголовное дело #собаки #школьница #ск россии #нападения собак
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