Жители Селидово не покинули город, несмотря на ожесточенные бои. Многие пережили страхи, голод и обстрелы, но оставались, потому что ждали прихода России. С местными жителями пообщался наш военкор Игорь Лапик.

«Мы прятались, было страшно и тяжело. Дочка голодала, но сказала: "Мама, я никуда не поеду. Мы хотим быть в России"», - призналась местная жительница. «Мы хотим лучшей жизни. Мы русские изначально. То, что у нас украинские паспорта, ничего не значит», - добавила Татьяна Горлова.

Она провела съемочную группу по подвалу, где местные жители пережили все атаки. Им удалось обустроить быт, несмотря на тяжелые условия.

При отступлении украинские националисты устроили расправу над мирными жителями. В одном из домов была расстреляна целая семья из пяти человек. Об этом говорит надпись мелом на гараже, сделанная единственным выжившим - Владимиром Романенко. Он поделился воспоминаниями со «Звездой».

«Двадцать четвертого утром вышел в огород, потом слышу крики. Два украинских боевика зашли в дом, выгнали всех на улицу. Невестка кричала: "Что вы делаете?" А он просто начал стрелять. Я видел все... Не знаю, как их назвать - зверями не скажешь, потому что звери лучше относятся, чем эти», - сказал Романенко.

Боевики пытались замести следы - сожгли тела вместе с домом. Останки семьи похоронены в общей могиле.

Российские военные раздают гуманитарную помощь, обеспечивают жителей лекарствами и продуктами. Освобождение города прошло стремительно - Селидово практически не пострадало. Теперь украинская артиллерия в бессильной злобе наносит удары по мирным домам.

На улицах сохраняется порядок, но предстоит большой субботник. В городе открылись первые магазины. Военные пекут хлеб и организовали подачу питьевой воды. С каждым днем в Селидово становится тише - украинские атаки ослабевают.

Но противник продолжает обстрелы, пуская FPV-дроны и артиллерию по жилым кварталам. Тем не менее, несмотря на угрозы, жизнь в Селидово постепенно налаживается - город возвращается к мирному существованию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.