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В Селидово боевики расстреляли семью из пяти человек и сожгли их тела

Чудом уцелел лишь глава семейства, который в момент расправы находился в огороде.
Игорь Лапик 2025-03-02 08:58:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В городе Селидово в Донецкой Народной Республике украинские националисты расстреляли семью из пяти человек. Боевики пытались замести следы преступления и сожгли тела убитых вместе с домом.

Чудом уцелел лишь глава семейства. Владимир Романенко в момент расправы находился в огороде. Он в раз потерял всех: жену, сына, внука, невестку и сватью.

«Утром вышел в огород, потом слышу крик и два боевика зашли. Выгнали всех с дома и поставили к стенке. Невестка кричала: "Что вы делаете?". А они начали стрелять и все. А я видел это все», - рассказал мужчина корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство обороны Российской Федерации сообщили об освобождении Селидово. Боевиков оттуда выбили подразделения группировки войск «Центр». Позже выяснилось, что при отступлении украинские националисты устроили массовую резню в городе.

#боевики #ДНР #наш эксклюзив #зверства #Селидово
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