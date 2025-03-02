В городе Селидово в Донецкой Народной Республике украинские националисты расстреляли семью из пяти человек. Боевики пытались замести следы преступления и сожгли тела убитых вместе с домом.

Чудом уцелел лишь глава семейства. Владимир Романенко в момент расправы находился в огороде. Он в раз потерял всех: жену, сына, внука, невестку и сватью.

«Утром вышел в огород, потом слышу крик и два боевика зашли. Выгнали всех с дома и поставили к стенке. Невестка кричала: "Что вы делаете?". А они начали стрелять и все. А я видел это все», - рассказал мужчина корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство обороны Российской Федерации сообщили об освобождении Селидово. Боевиков оттуда выбили подразделения группировки войск «Центр». Позже выяснилось, что при отступлении украинские националисты устроили массовую резню в городе.