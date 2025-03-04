МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-34 разнес украинский опорный пункт авиабомбами

Удар по личному составу ВСУ и опорнику врага наносился в приграничном районе Курской области.
2025-03-04 10:38:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении опорного пункта противника в курском приграничье. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России.

Отмечено, что удар наносился по заранее разведанным целям. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Нанеся удар, экипаж дождался подтверждения от разведки относительно уничтожения намеченных целей. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. В тот раз летчики применили авиационные ракеты, чтобы уничтожить врага. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 