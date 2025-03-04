Экипаж Су-34 разнес украинский опорный пункт авиабомбами

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении опорного пункта противника в курском приграничье. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России.

Отмечено, что удар наносился по заранее разведанным целям. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Нанеся удар, экипаж дождался подтверждения от разведки относительно уничтожения намеченных целей. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 сожгли украинскую бронетехнику в курском приграничье. В тот раз летчики применили авиационные ракеты, чтобы уничтожить врага.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.