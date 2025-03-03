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Опубликованы кадры пуска «Союза-2.1б» с космическим аппаратом на борту

Ранее ракета была выведена на расчетную орбиту, устройство будет выполнять задачи в интересах Министерства обороны России.
Елизавета Кондрикова 2025-03-03 07:58:51
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Появились кадры запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области, на борту которого находится космический аппарат. Он будет выполнять задачи в интересах Министерства обороны России.

К данному моменту ракета в штатном режиме вышла на расчетную орбиту, уточнили в Минобороны России. Отмечается, что связь с устройством установлена, его бортовые системы функционируют без перебоев.

Так, запуск произошел в понедельник, 3 марта, в 01.22 по московскому времени. Пуск был выполнен успешно, ранее подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, речь идет о ракете-носителе среднего класса. С 2006 года было осуществлено 74 пуска ракет, в результате чего удалось вывести на околоземные орбиты более 600 космических аппаратов.  

#Минобороны РФ #космический аппарат #орбита #космодром плесецк #запуск ракеты #союз 2.1б
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