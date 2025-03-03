ВКС РФ осуществили пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы РФ выполнили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В сообщении военного ведомства говорится, что 3 марта в 01:22 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области успешно запустили ракету-носитель среднего класса с космическим аппаратом. Устройство будет выполнять задачи для министерства обороны.

Ранее о пуске ракеты «Союз-2.1в» со спутниками в интересах Минобороны сообщалось в начале февраля.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработана на базе серийной ракеты-носителя «Союз-У». На ней применяются усовершенствованные жидкостные двигатели РД-107А - на первой, РД-108А - на второй и РД-0124 - на третьей ступенях.

Головной разработчик ракеты - АО «РКЦ «Прогресс» в Самаре. По данным на 25 декабря 2024 года, всего с 27 декабря 2006 года было выполнено 74 пуска ракет «Союз-2.1б». Они вывели на околоземные орбиты и отлетные траектории 667 космических аппаратов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.