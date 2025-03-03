Следователи зафиксировали гибель более 7 000 мирных жителей Донбасса в результате украинской агрессии с 2014 года, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года пострадали не менее 27 518 мирных жителей, из которых убиты 7 274, в том числе 217 несовершеннолетних», - сказал он в интервью ТАСС.

Еще более 20 тысяч получили ранения разной степени тяжести, добавил глава СК. Речь идет в том числе о детях - более тысячи раненых.

Также десятки тысяч граждан региона были признаны потерпевшими, так как вынужденно покинули свое место жительства из-за преступных действий киевского режима, сообщил Бастрыкин.

Напомним, по словам Зеленского, до подписания мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта еще «очень-очень далеко».