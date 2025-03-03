Зеленский заявил, что до мирного соглашения по Украине «очень далеко»

Владимир Зеленский заявил, что до подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще «очень-очень далеко». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, «никто еще этого не начал».

Также он отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Зеленский не понял сигналы от Вашингтона о необходимости быстро закончить конфликт с Россией.

Также президент США Дональд Трамп отмечал, что Зеленский не готов ни к мирному урегулированию конфликта, ни к переговорам.