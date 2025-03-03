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Зеленский заявил, что до мирного соглашения по Украине «очень далеко»

Он считает, что мирное урегулирование конфликта «никто еще не начал».
Виктория Бокий 2025-03-03 04:15:04
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Владимир Зеленский заявил, что до подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине еще «очень-очень далеко». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, «никто еще этого не начал».

Также он отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что Зеленский не понял сигналы от Вашингтона о необходимости быстро закончить конфликт с Россией.

Также президент США Дональд Трамп отмечал, что Зеленский не готов ни к мирному урегулированию конфликта, ни к переговорам.

#Украина #Трамп #Зеленский #переговоры #урегулирование конфликта
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