Россия бессрочно запретила въезд главе японского МИД Такэси Ивая

Российский МИД бессрочно запретил въезд на территорию страны девяти гражданам Японии. На данный шаг внешнеполитическое ведомство пошло в качестве ответной меры на продолжающееся санкционное давление со стороны официального Токио.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан», - говорится на сайте МИД РФ.

Далее приведен список лиц, попавших под ограничения. Среди них министр иностранных дел Японии Такэси Ивая и посол Японии на Украине Масаси Накагомэ. Так же въезд в Россию запрещен целому ряду крупных бизнесменов и владельцев фирм и корпораций.

В начале года Япония приняла решение об ужесточении антироссийских санкций, внеся в них 11 физических и 29 юридических лиц. В числе прочего, ограничения коснулись трех российских банков. В черном списке Токио также оказались десятки фирм из Китая, Турции, ОАЭ и так далее.

Москва в ответ заявила о беспрецедентной деградации российско-японских отношений и отметила, что возобновление диалога возможно только через пересмотр враждебного курса в отношении нашей страны.