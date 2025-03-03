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Трамп: ЕС потратил на российский газ больше, чем на помощь Киеву

Ранее стало известно, что цена на природный газ в Европе достигла двухлетнего максимума и продолжает расти.
Ян Брацкий 2025-03-03 22:27:16
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Европа потратила на закупку российских энергоресурсов гораздо больше денег, чем на защиту киевского режима. Об этом президент США Дональд Трамп напомнил в своей социальной сети Truth Social.

«Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины, - НАМНОГО больше!», - написал Трамп.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что в будущем помогать Украине будет Европа, пишет RT.

Кроме того, в Белом доме уточняли, что намерены возместить расходы американской казны на Украину, в том числе за счет ее природных ресурсов.

Ранее военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев объяснил, что у Парижа и Лондона нет денег для дальнейшей поддержки киевского режима. Все, что они могут - направить на ее территорию своих военных.

Именно этот план пытаются продавить премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о 30 тысячах военных.

#Украина #сша #Трамп #ЕС #Белый дом #природный газ
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