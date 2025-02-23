Эксперт: у Парижа и Лондона не осталось денег для Украины

У Лондона и Парижа сейчас нет денег для дальнейшей поддержки киевского режима на прежнем уровне. Все, что они могут сделать - это направить на Украину живую силу. Об этом в беседе со «Звездой» заявил военный эксперт и офицер запаса ФСБ Роман Ромачев.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон намерены представить лидеру США Дональду Трампу план по отправке 30 тысяч военных на Украину.

«Трамп не зря заявил о том, что США инвестировали в этот конфликт 350 миллиардов долларов, а Европа вложила куда меньше. Поэтому он намекает на то, что Европа должна раскошелится и вложить еще столько же, сколько вложила. Макрон и Стармер понимают, что денег реально физических денег у них нет, поэтому все, что они могут сделать, - направить живую силу. Фактически вложится не деньгами, а живой силой, чтобы они отстаивали интересы тех транснациональных корпораций и тех глубинных элит, которые все еще руководят Британией, Францией и Европой», - сказал собеседник.

Роман Ромачев отметил, что Лондон и Париж, предлагая отправить своих военных на Украину, просто пытаются уйти от ответственности и финансовых «инвестиций».

Напомним, Эмманюэль Макрон и Кир Стармер планируют на следующей неделе посетить Вашингтон, чтобы встретиться Дональдом Трампом. Однако, по мнению экспертов, европейские лидеры попросту не знают, как выстраивать диалог с американским президентом.