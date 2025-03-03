СБУ завела дело на Григория Лепса

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому певцу Григорию Лепсу из-за его поддержки специальной военной операции.

«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Народному артисту Российской Федерации припомнили высказывания в поддержку СВО, а также неоднократное участие в гуманитарных акциях, в рамках которых певец передавал военным бронежилеты, комплекты нательного белья, продукты питания.

СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения российским культурным и политическим деятелям, ни к каким негативным последствиям это не приводит.

Ранее украинские спецслужбы заявили об уголовном преследовании российского актера и режиссера Владимира Машкова. Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Машкову вменяют посещение Крыма и призывы к вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.