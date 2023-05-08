СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову

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Служба безопасности Украины объявила об уголовном преследовании российского актера и режиссера Владимира Машкова. По версии СБУ, худрук Московского театра Олега Табакова нарушил несколько статей УК Украины.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили обвинения Машкову по трем статьям Уголовного кодекса Украины», - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным СБУ, Машков в многочисленных интервью «призывал к вхождению Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ», а также посещал Крым «для участия в мероприятиях».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищным заявление начальника украинского ГРУ Кирилл Буданов о намерении убивать россиян по всему миру.