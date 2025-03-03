Два человека погибли, еще 25 ранены из-за наезда автомобиля в Мангейме

Два человека погибли, десятки получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу в немецком Мангейме. О происшествии сообщает газета Bild.

«Два человека погибли и 25 получили ранения, 15 из них - серьезные», - сообщает издание.

Трагедия произошла в пешеходной зоне на улице Плакен в районе торгового центра, где всегда много посетителей. До сих пор точно не ясно, был ли наезд на людей трагической случайностью или спланированным актом.

Водителя задержали, с ним работают следователи. Между тем агентству DPA стало известно о рисках возникновения еще одной опасной ситуации.

Большинство дорог в городе сейчас перекрыты, над Мангеймом крушит полицейский вертолет. Опрашиваются свидетели ЧП, пострадавшим оказывается не только медицинская, но и психологическая помощь.

У многих свежи в памяти недавние события в Мюнхене, где в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.