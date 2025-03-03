МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два человека погибли, еще 25 ранены из-за наезда автомобиля в Мангейме

Водитель автомобиля задержан, в полиции не исключают повторения инцидента и перекрывают городские улицы.
Ян Брацкий 2025-03-03 17:22:30
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Два человека погибли, десятки получили ранения в результате наезда автомобиля на толпу в немецком Мангейме. О происшествии сообщает газета Bild.

«Два человека погибли и 25 получили ранения, 15 из них - серьезные», - сообщает издание.

Трагедия произошла в пешеходной зоне на улице Плакен в районе торгового центра, где всегда много посетителей. До сих пор точно не ясно, был ли наезд на людей трагической случайностью или спланированным актом.

Водителя задержали, с ним работают следователи. Между тем агентству DPA стало известно о рисках возникновения еще одной опасной ситуации.

Большинство дорог в городе сейчас перекрыты, над Мангеймом крушит полицейский вертолет. Опрашиваются свидетели ЧП, пострадавшим оказывается не только медицинская, но и психологическая помощь.

У многих свежи в памяти недавние события в Мюнхене, где в результате наезда автомобиля на пешеходов погибли 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

#в стране и мире #Германия #Мангейм #Трагедия #Пешеходы #наезд автомобиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 