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Девочка и ее мать погибли при наезде авто на толпу в Мюнхене

Инцидент произошел 13 февраля, 24-летний Фархад Нури наехал на толпу демонстрантов, из-за чего пострадали десятки людей.
Анастасия Бобылева 2025-02-15 23:59:02
© Фото: Pia Bayer dpa Globallookpress

Два человека, 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, скончались в больнице от травм, полученных в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Женщина (37 лет) и ее маленькая дочь скончались в больнице через два дня после теракта в Мюнхене. Девочке было всего два года», - говорится в публикации.

Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн прокомментировал случившееся. Он заявил, что произошедшее потрясло его, и отметил, что убийце теперь грозит пожизненное заключение.

В четверг 13 февраля 24-летний афганец Фархад Нури наехал на толпу демонстрантов во время протеста, организованного профсоюзом Verdi. Десятки человек пострадали, по актуальным на 14 февраля данным травмы получили 36 человек, пишет Bild.

#в стране и мире #Теракт #Германия #мюнхен #наезд автомобиля
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