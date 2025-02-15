Девочка и ее мать погибли при наезде авто на толпу в Мюнхене

Два человека, 37-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, скончались в больнице от травм, полученных в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Женщина (37 лет) и ее маленькая дочь скончались в больнице через два дня после теракта в Мюнхене. Девочке было всего два года», - говорится в публикации.

Глава МВД Баварии Йоахим Херрманн прокомментировал случившееся. Он заявил, что произошедшее потрясло его, и отметил, что убийце теперь грозит пожизненное заключение.

В четверг 13 февраля 24-летний афганец Фархад Нури наехал на толпу демонстрантов во время протеста, организованного профсоюзом Verdi. Десятки человек пострадали, по актуальным на 14 февраля данным травмы получили 36 человек, пишет Bild.