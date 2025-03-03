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Сборная РФ по футболу объявила расширенный состав на матч с Замбией

В марте сборная России по футболу сыграет против Замбии в Москве, точные время и место встречи объявят дополнительно.
Ян Брацкий 2025-03-03 17:02:25
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

В список попали 42 футболиста, в том числе легионеры - братья Миранчуки, Алексей и Антон, играющие за «Атланту» и «Сьон» соответственно, а также Дуглас Сантос, защищающий цвета «Зенита».

В конце марта подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть против сборной Замбии.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных игр под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

Не все в Европе разделяют мнение международных спортивных функционеров. Ранее стало известно, что футбольные ассоциации Швеции, Норвегии, Дании, Болгарии и Германии ждут россиян на международных матчах и не возражают против возвращения нашей сборной в большой спорт.

#Спорт #в стране и мире #Футбол #РФС #товарищеский матч #Карпин #замбия
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