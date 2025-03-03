Сборная РФ по футболу объявила расширенный состав на матч с Замбией

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав национальной команды на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

В список попали 42 футболиста, в том числе легионеры - братья Миранчуки, Алексей и Антон, играющие за «Атланту» и «Сьон» соответственно, а также Дуглас Сантос, защищающий цвета «Зенита».

В конце марта подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть против сборной Замбии.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных игр под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

Не все в Европе разделяют мнение международных спортивных функционеров. Ранее стало известно, что футбольные ассоциации Швеции, Норвегии, Дании, Болгарии и Германии ждут россиян на международных матчах и не возражают против возвращения нашей сборной в большой спорт.