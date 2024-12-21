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В РФС озвучили, какие страны в Европе за возвращение сборной России

Ряд европейских стран поддерживают возобновление международных турниров с участием сборной России по футболу.
Дарина Криц 2024-12-21 13:27:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Стало известно, кто в Европе за, а кто против возвращения российской сборной на международные футбольные матчи. Как рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, только около 30% стран выступает против, и среди них Дания.

При этом Швеция и Норвегия не против возвращения российской сборной, а Германия - даже за. Также ждут россиян на международных матчах и представители Болгарии.

«Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран», - рассказал генсек РФС в интервью РБ Спорт».

Митрофанов отметил, что две скандинавских страны Норвегия, Швеция хотели бы поддержки от УЕФА по некоторым вопросам, и они не возражают против нашего возвращения.

С начала специальной военной операции в 2022 году Россия перестала выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

#в стране и мире #Футбол #РФС #сборная РФ по футболу #Максим Митрофанов
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