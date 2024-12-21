В РФС озвучили, какие страны в Европе за возвращение сборной России

Стало известно, кто в Европе за, а кто против возвращения российской сборной на международные футбольные матчи. Как рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, только около 30% стран выступает против, и среди них Дания.

При этом Швеция и Норвегия не против возвращения российской сборной, а Германия - даже за. Также ждут россиян на международных матчах и представители Болгарии.

«Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России. Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран», - рассказал генсек РФС в интервью РБ Спорт».

Митрофанов отметил, что две скандинавских страны Норвегия, Швеция хотели бы поддержки от УЕФА по некоторым вопросам, и они не возражают против нашего возвращения.

С начала специальной военной операции в 2022 году Россия перестала выступать в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.