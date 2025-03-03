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Макрон: военных из Европы не отправят на Украину в ближайшее время

Он подчеркнул, что в Европе хотят мира, но «не хотят мира любой ценой».
Виктория Бокий 2025-03-03 00:20:07
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Globallookpress

Европейские военнослужащие не будут направлены на Украину в ближайшее время. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Figaro.

По его словам, для отправки военнослужащих из других стран на территорию Украины «необходимо обеспечить надежное перемирие и провести многонедельные переговоры».

Французский лидер также подчеркнул, что в Европе «хотят мира», но «не хотят мира любой ценой, а также без каких-либо гарантий».

Ранее Макрон заявлял, что не планирует отправлять солдат своей страны на Украину. В то же время он назвал Россию «экзистенциальной угрозой» для европейцев и призвал Европу реагировать независимо от позиции США.

#Франция #Украина #Европа #Эмманюэль Макрон #европейские войска
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