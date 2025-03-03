Эксперт дал советы по «разморозке» автомобиля после зимней стоянки

Для многих автомобилистов, кто не пользовался машиной на протяжении зимы, первый выезд становится испытанием. О главной ошибке таких водителей рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По его мнению, нельзя просто сесть за руль и поехать, если автомобиль несколько месяцев простоял под окном или на парковке.

«Ошибка - не убедиться в том, что все системы работают исправно, что колеса накачаны так, как надо, что жидкостей достаточно, ничего не убежало за зиму, что аккумулятор достаточно хорошо себя ведет, сесть и поехать», - предупредил Моржаретто в беседе с Радио Sputnik.

Перед первой поездкой необходимо тщательно проверить автомобиль, добавил он. Многое зависит от того, в каких условиях машина зимовала. Если стояла в гараже - достаточно подкачать колеса, проверить уровень жидкостей, прогреть двигатель, и можно ехать.

«В случае если автомобиль стоял на улице... нужна более серьезная проверка. Лучше съездить в сервис или хотя бы в гараж и очень детально проверить весь автомобиль», - уточнил автоэксперт.

За время стоянки под открытым небом у автомобиля могли возникнуть проблемы с лакокрасочным покрытием, с кузовом в целом, с аккумулятором и техническими жидкостями. Более точный диагноз может поставить только сертифицированный мастер, констатировал Моржаретто.