Эксперт назвал три основные опасности для водителей в гололед

Гололед всегда несет риски для водителей. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

В интервью радио Sputnik специалист назвал три ключевые опасности. Это попадание в занос, боковой снос передней оси на поворотах при резком маневрировании, а также блокировка колес. Попов объяснил, как выйти из каждой из этих ситуаций.

По словам специалиста, если занесло переднеприводную машину, то необходимо давить на газ и увеличивать обороты двигателя. При этом руль нужно повернуть так, чтобы колеса были направлены в сторону основного движения. В заднеприводном автомобиле действовать необходимо с точностью да наоборот.

«Отпустить педаль газа для того, чтобы задние колеса начали осуществлять торможение двигателем и стабилизировали автомобиль по оси, руль точно также ставим по направлению движения», - поделился специалист.

Боковой снос передней оси на поворотах - это когда автомобиль срывается с радиуса поворота и уходит на более широкий круг. Такая ситуация может грозить тем, что можно вылететь на встречную полосу и столкнуться с другими машинами, предупредил Попов. Если такое случилось, нужно снизить скорость и поворачивать руль влево.

«Надо уменьшать угол между направлением колес и результирующей центробежной силой, силой тяги, они должны пойти навстречу друг другу», - объяснил автоэксперт.

Сейчас почти все машины оборудованы антиблокировочными системами (АБС), однако это не гарантирует избежания попадания в занос.

«Если АБС отказала, то соответственно нужно резко нажать на педаль тормоза и плавно отпускать ее до появления натянутого вращения колеса», - рассказал Попов.

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