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Минниханов заявил Путину о перевыполнении плана по контрактникам для СВО

Глава Татарстана отметил, что за прошлый год в Татарстане контракт с Минобороны России подписали почти 13 тысяч человек.
Андрей Аркадьев 2025-03-03 14:06:25
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Рустам Минниханов, возглавляющий Татарстан, доложил Владимиру Путину, что в 2024 году регион перевыполнил план по контрактникам для участия в специальной военной операции (СВО).

В ходе встречи в Кремле Минниханов отметил, что с начала СВО республика направила 38 169 человек, включая контрактников и мобилизованных. За прошлый год план по набору контрактников составлял 12 951 человек, и этот показатель был перевыполнен.

В свою очередь российский президент отметил мужество и героизм бойцов из Татарстана, участвующих в спецоперации. Минниханов рассказал, что на сегодняшний день 15 уроженцев Татарстана удостоены звания Героя России, из них семь - посмертно. Кроме того, 1829 человек награждены Орденом Мужества.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал вклад различных регионов России в проведение специальной военной операции, называя подвиги военнослужащих «примером истинного патриотизма».

#спецоперация #Владимир Путин #Татарстан #Контрактники #Рустам Минниханов
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