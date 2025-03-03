Минниханов заявил Путину о перевыполнении плана по контрактникам для СВО

Рустам Минниханов, возглавляющий Татарстан, доложил Владимиру Путину, что в 2024 году регион перевыполнил план по контрактникам для участия в специальной военной операции (СВО).

В ходе встречи в Кремле Минниханов отметил, что с начала СВО республика направила 38 169 человек, включая контрактников и мобилизованных. За прошлый год план по набору контрактников составлял 12 951 человек, и этот показатель был перевыполнен.

В свою очередь российский президент отметил мужество и героизм бойцов из Татарстана, участвующих в спецоперации. Минниханов рассказал, что на сегодняшний день 15 уроженцев Татарстана удостоены звания Героя России, из них семь - посмертно. Кроме того, 1829 человек награждены Орденом Мужества.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал вклад различных регионов России в проведение специальной военной операции, называя подвиги военнослужащих «примером истинного патриотизма».