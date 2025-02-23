Путин: участники спецоперации верны славным заветам отцов и дедов

Участники спецоперации отважно борются за правду и справедливость, заявил Владимир Путин. Они верны славным заветам отцов, дедов, прадедов.

«Страна гордится вами, вашими подвигами. Спасибо за доблесть и самоотверженность», - сказал президент России.

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Глава государства отметил, что их получили люди исключительной доблести, верности и чести.

«Ваша служба связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях», - добавил Путин.

Президент поблагодарил военнослужащих от имени всей страны за их ратный труд. Он подчеркнул, что их служба сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных подразделений, за боевых товарищей, за мирных жителей городов и сел.