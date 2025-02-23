МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: участники спецоперации верны славным заветам отцов и дедов

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград.
Владимир Рубанов 2025-02-23 12:00:30
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Участники спецоперации отважно борются за правду и справедливость, заявил Владимир Путин. Они верны славным заветам отцов, дедов, прадедов.

«Страна гордится вами, вашими подвигами. Спасибо за доблесть и самоотверженность», - сказал президент России.

В Кремле состоялась церемония вручения государственных наград. Глава государства отметил, что их получили люди исключительной доблести, верности и чести.

«Ваша служба связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях», - добавил Путин.

Президент поблагодарил военнослужащих от имени всей страны за их ратный труд. Он подчеркнул, что их служба сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных  подразделений, за боевых товарищей, за мирных жителей городов и сел.

#23 февраля #награждение #Кремль #Владимир Путин #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 