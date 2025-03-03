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Кремль: появляются первые наброски возможных мирных планов по Украине

Какого-либо слаженного мирного плана пока нет.
Сергей Лебедев 2025-03-03 13:44:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На данный момент пока нет какого-либо слаженного мирного плана по Украине. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет RT.

«Появляются какие-то первые наброски таких эвентуальных мирных планов», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не готов ни к мирному урегулированию украинского конфликта, ни к переговорам. К такому выводу он пришел после публичной перепалки в Белом доме.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс уже отмечал, что Владимир Зеленский не понял сигналы от Вашингтона о необходимости быстро завершить вооруженное противостояние с Россией.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #Вашингтон #СВО #мирный план
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