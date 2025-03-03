ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщает о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины.
Помимо этого, за сутки Вооруженные силы России нанесли огневое поражение вражеским цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов врага.
Также досталось и скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 139 районах.
Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удары по пунктам дислокации украинских боевиков в городе Гуляйполе. Летчики применили авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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