Троих пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выписали из больницы

Троих пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в Мытищах выписали из больницы. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что еще один раненый пока остается в медицинском учреждении. Его состояние на данный момент оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, накануне вечером мужчина внутри ТЦ открыл огонь из травматического пистолета. Незадолго до этого у него произошел конфликт с охраной.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Злоумышленник задержан.