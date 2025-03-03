МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Троих пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выписали из больницы

Состояние еще одного раненого оценивается как средней степени тяжести.
Сергей Лебедев 2025-03-03 12:55:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Троих пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в Мытищах выписали из больницы. Об этом телеканалу «Звезда» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что еще один раненый пока остается в медицинском учреждении. Его состояние на данный момент оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, накануне вечером мужчина внутри ТЦ открыл огонь из травматического пистолета. Незадолго до этого у него произошел конфликт с охраной.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Злоумышленник задержан.

#стрельба #Мытищи #больница #наш эксклюзив #торговый центр #ТЦ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 