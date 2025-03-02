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Стали известны детали конфликта со стрельбой в подмосковном ТЦ

Сообщается, что охрана отказалась пропускать на территорию ТЦ мужчину.
Глеб Владовский 2025-03-02 18:49:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Стали известны детали стрельбы, произошедшей в подмосковном ТЦ «Красный кит». Об этом сообщили в прокуратуре города Мытищи.

«Сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр», - говорится в заявлении.

Уточняется, что некоторое время спустя он вернулся с травматическим пистолетом и открыл огонь. В ведомстве подчеркнули, что ситуация по выяснению всех обстоятельств произошедшего находится на контроле.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, злоумышленник открыл огонь в подмосковном ТЦ. В результате инцидента пострадали три человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка.

#в стране и мире #Мытищи #Прокуратура #детали #стрельба в ТЦ
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