Стали известны детали конфликта со стрельбой в подмосковном ТЦ

Стали известны детали стрельбы, произошедшей в подмосковном ТЦ «Красный кит». Об этом сообщили в прокуратуре города Мытищи.

«Сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр», - говорится в заявлении.

Уточняется, что некоторое время спустя он вернулся с травматическим пистолетом и открыл огонь. В ведомстве подчеркнули, что ситуация по выяснению всех обстоятельств произошедшего находится на контроле.

Напомним, в воскресенье, 2 марта, злоумышленник открыл огонь в подмосковном ТЦ. В результате инцидента пострадали три человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка.