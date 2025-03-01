Москвичам рассказали о «подарке» природы на 8 Марта

В первый день весны от Москвы отступят холода. Уже сегодня в столице столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявили ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Однако, по словам синоптика, из-за ухода антициклона небо на выходных и следующей неделе затянет облаками. Также ожидается даже небольшой снег.

«В первый день новой недели будет ощущаться влияние теплого сектора циклона. Днем в Москве +1...+3 градуса. Во вторник и среду по ночам температура будет близка к нулевой отметки, а днем воздух прогреется до +2...+4 градусов. Таким образом, начиная со вторника, среднесуточная температура будет в весенних рамках», - отметил Михаил Леус.

Теплая и пасмурная погода задержится до конца недели. А на 8 марта природа приготовила «подарок» - ясный день без осадков с температурой воздуха до +4...+6 градусов.

Напомним, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в Москву в самом начале календарной весны придет экстремальное тепло. По ее словам, температура воздуха в марте, апреле и мае будет выше климатической нормы.