На автостанции в Хайфе террорист с ножом напал на прохожих

На автостанции Мерказит ха-Мифрац в израильском городе Хайфа неизвестный с ножом напал на прохожих. Происшествие случилось сегодня около 11 часов утра.

В результате нападения пострадали не менее пяти человек. Один из раненых сейчас находится в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что нападавший с ножом был нейтрализован. Об этом пишет The Times of Israel.

По данным некоторых СМИ, террористов было двое. Но официально это не подтверждено.

Напомним, в октябре прошлого года в израильском городе Беэр-Шева произошел теракт. Там на автовокзале на людей напал бедуин. В результате нападения погиб один человек, еще 10 пострадали.