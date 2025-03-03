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На автостанции в Хайфе террорист с ножом напал на прохожих

Полицейские нейтрализовали нападавшего.
Сергей Лебедев 2025-03-03 11:59:40
© Фото: Jini, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: baznews9, Telegram

На автостанции Мерказит ха-Мифрац в израильском городе Хайфа неизвестный с ножом напал на прохожих. Происшествие случилось сегодня около 11 часов утра.

В результате нападения пострадали не менее пяти человек. Один из раненых сейчас находится в критическом состоянии.

В полиции сообщили, что нападавший с ножом был нейтрализован. Об этом пишет The Times of Israel.

По данным некоторых СМИ, террористов было двое. Но официально это не подтверждено.

Напомним, в октябре прошлого года в израильском городе Беэр-Шева произошел теракт. Там на автовокзале на людей напал бедуин. В результате нападения погиб один человек, еще 10 пострадали.

#в стране и мире #нож #Израиль #полиция #нападение #Хайфа #автостанция
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