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Стрельбу на вокзале Беэр-Шева на юге Израиля открыл бедуин

Злоумышленник имел израильское гражданство.
Виктория Бокий 2024-10-06 19:58:27
© Фото: israelpoliceforce, Telegram © Видео: israelpoliceforce, Telegram

Стрельбу на автовокзале в Беэр-Шеве на юге Израиля открыл 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби из соседней деревни. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на власти Израиля.

Нападавшего силовики ликвидировали на месте. Сообщается, что он был ранее судим и имел израильское гражданство.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Напомним, сегодня днем в израильском городе Беэр-Шева произошел теракт. На автовокзале на людей напал неизвестный. По предварительным данным, в результате нападения погиб один человек, еще десять ранены. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в больницы.

#Теракт #Израиль #нападение #автовокзал #беэр-шева
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