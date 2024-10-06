Стрельбу на вокзале Беэр-Шева на юге Израиля открыл бедуин

Стрельбу на автовокзале в Беэр-Шеве на юге Израиля открыл 29-летний бедуин Ахмад аль-Укби из соседней деревни. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на власти Израиля.
Нападавшего силовики ликвидировали на месте. Сообщается, что он был ранее судим и имел израильское гражданство.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб.
Напомним, сегодня днем в израильском городе Беэр-Шева произошел теракт. На автовокзале на людей напал неизвестный. По предварительным данным, в результате нападения погиб один человек, еще десять ранены. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы в больницы.
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