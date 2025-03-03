В Ханты-Мансийске пройдет первый «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта

В Ханты-Мансийске впервые состоится всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта, который пройдет с 12 по 18 марта, а участниками станут более 300 ветеранов СВО из 60 регионов России, сообщили в Государственном фонде «Защитники Отечества».

В программу соревнований войдут различные дисциплины: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Отмечается, что проведение соревнований ранее поддержал Президент России Владимир Путин.

«Наши защитники проявляют активность во всех сферах жизни, и спорт – один из ярчайших примеров. Мы много раз видели, как ветераны благодаря спортивным занятиям возвращались в мирную жизнь, восстанавливались после тяжелых ранений, брали новые высоты и вдохновляли своим примером других», - пояснила статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева.

Соревнования пройдут на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт» – в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный Урман» и Ледовом дворце. Для участников также подготовили экскурсии и досуговые мероприятия, чтобы лучше узнать об истории региона и местных традициях.

Напомним, летом прошлого года в четвертый раз состоялся «Кубок Защитников Отечества» по шести направлениям: волейбол сидя, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг. Соревнования привлекли более 100 ветеранов спецоперации. По словам Цивилевой, нет защитников в прошлом и настоящем.