В «Кубке Защитников Отечества» приняли участие более 100 ветеранов СВО

Больше 100 ветеранов спецоперации из 11 регионов Дальневосточного Федерального округа приняли участие в «Кубке Защитников Отечества» по шести направлениям: волейбол сидя, пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, пауэрлифтинг и армрестлинг.

Соревнования проходят в России уже четвертый раз. В церемонии открытия приняла участие заместитель министра обороны Анна Цивилева. По ее мнению, для ветеранов СВО, получивших инвалидность в результате ранений, спорт — самое лучшее средство реабилитации.

Желающих заниматься перечисленными и другими дисциплинами больше, чем на данный момент может вместить территория центра. Цивилева обсудила возможности расширения и создания новых площадок с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. Министерство обороны станет соорганизатором кубка, чтобы в том числе привлечь к участию действующих военнослужащих.

«Нет защитников в прошлом и настоящем. Есть герои, которые заслуживают внимания, для них это праздник спорта, возможность общаться, вести активный образ жизни. А это основная задача "Кубка Защитников Отечества"», - рассказала заместитель министра обороны.

Кураторы фонда помогли ветеранам найти подходящую для себя спортивную дисциплину. Многие из них воплотили детскую мечту, другие продолжили занятия спортом с поправками на здоровье.

«Не все пойдут заниматься, но есть уже положительные примеры, когда участники СВО входят в состав команды страны, субъектов. Все не будут спортсменами, но поменяют свою жизнь», - высказался начальник Департамента спорта Сергей Нестеров.

Организаторы надеются, что соревнования помогут ветеранам быстрее адаптироваться к гражданской жизни, а также выявить возможных будущих паралимпийских чемпионов.