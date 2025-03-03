Сенатор Джабаров объяснил, почему США хотят прекратить помощь Киеву

В Белом доме поняли, что Европа и Киев хотят за счет американцев решить свои стратегические задачи. Поэтому администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от военной помощи Украине. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Европа и Украина настроены на продолжение войны. И Трамп понял, что ему надо принимать экстренные меры... В мире осталось только две страны, которые хотят предотвратить третью мировую войну - Россия и США. Все остальные в военном угаре перестали видеть берега, летят в пропасть и пытаются затащить в нее все человечество», - отметил сенатор.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует сегодня со своей командой обсудить приостановку военной помощи киевскому режиму. В том числе в Белом доме хотят запретить отправку на Украину боеприпасов и оборудования, которые оплатили еще при администрации Джо Байдена.

Ожидается, что в совещании примут участие государственный секретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет, а также чиновники, связанные с национальной безопасностью.