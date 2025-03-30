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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Подземные толчки зафиксировали на острове Суматра.
Сергей Лебедев 2025-03-30 09:24:43
© Фото: Fachrul Reza, XinHua, Global Look Press

На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,4. Зафиксировали толчки сегодня утром в 18 километрах к северо-востоку от города Банда-Ачех. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

По предварительным данным, никто не пострадал. Данные о разрушения также не поступали.

Напомним, минувшей ночью землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Тихом океане. Эпицентр находился недалеко от поселка Южно-Курильск.

А днем в пятницу в Мьянме произошли повторные подземные толчки.

#в стране и мире #землетрясение #индонезия #суматра #подземные толчки #Банда-Ачех
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