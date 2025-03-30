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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на Курилах

Очег залегал на глубине 143 километра.
Анастасия Бобылева 2025-03-30 02:05:55
© Фото: Michael Runkel httpimagebroker.com#search Globallookpress

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Тихом океане в ночь на воскресенье 30 марта. Его эпицентр находился недалеко от поселка Южно-Курильск, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в ночь на 30 марта в Тихом океане. Его эпицентр находился в 16 километрах север-западнее поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир», - передает ее слова РИА Новости.

Она уточнила, что очаг находился на глубине 143 километра. По имеющимся данным, жители села Малокурильское на острове Шикотан почувствовали подземные толчки мощностью 3 балла. Тревогу цунами не объявляли.

#в стране и мире #Курильские острова #землетрясение #Тихий океан
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