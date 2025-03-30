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В МИД РФ объяснили, как создаются временные администрации под эгидой ООН

Итоговое решение принимает Совет Безопасности организации.
Сергей Лебедев 2025-03-30 08:53:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В мировой истории были несколько прецедентов создания по линии Организации Объединенных Наций временных администраций на затронутых конфликтами территориях. Однако формально единый механизм их формирования отсутствует. Об этом в разговоре с ТАСС заявил директор департамента международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, если исходить из опыта, первым шагом к созданию такой администрации должно быть согласие на это сторон конфликта и соответствующее обращение от них или посредников в адрес ООН.

Далее Совет Безопасности поручает генеральном секретарю продумать параметры временной администрации, в том числе штатное расписание и бюджет. После этого генсек готовит соответствующий доклад.

«Совбез рассматривает предложения доклада и принимает окончательное решение - в форме резолюции или иного документа, что предполагает согласие его членов», - отметил Кирилл Логвинов.

Напомним, российский президент Владимир Путин допустил введение на Украине временной администрации под эгидой ООН. По его словам, это необходимо для проведения на Украине настоящих выборов, в результате которых к власти придут те, с кем можно будет вести переговоры и  подписывать легитимные договоры.

Глава государства подчеркнул, что подобные прецеденты уже были, например, в Восточном Тиморе.

#ООН #Украина #Киев #мид #Владимир Путин #администрация #внешнее управление
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