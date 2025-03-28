Путин заявил о возможности введения на Украине временного управления

Президент России Владимир Путин рассказал о возможности проведения на Украине демократических выборов. По его словам, это возможно путем введения временного управления под эгидой ООН и ряда стран.

Он пояснил, что международная практика предусматривает миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций, так называемое внешнее управление, что уже было несколько раз, например, в Восточном Тиморе, в некоторых частях бывшей Югославии, в Новой Гвинее.

«Можно было бы под эгидой ООН, с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, начинать подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире», - объяснил президент РФ.

Все выше сказанное необходимо, отметил Путин, в связи с очень большим влиянием на Украине людей неонацистских взглядов, в руках которых сосредоточена фактическая власть.