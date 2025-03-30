В Бангкоке в результате землетрясения погибли 17 человек

В таиландской столице Бангкок число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в минувшую пятницу, увеличилось до 17. Об этом сообщили в администрации города. По данным чиновник, пострадали 32 человек.

Отмечается, что большинство людей погибло при обрушении строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока. Под его завалами нашли девять человек.

Напомним, сильные подземные толчки зафиксировали в пятницу днем в Мьянме. Именно эта страна больше всего от них пострадала. Там погибли более 1600 человек.

Землетрясение ощутили и в Таиланде, в том числе и Бангкоке, где обрушилось строящееся здание.