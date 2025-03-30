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Российские снайперы сорвали ротацию ВСУ на Харьковском направлении

Удар наносился с расстояния 200 м.
2025-03-30 05:58:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сорвали ротацию боевиков ВСУ на Харьковском направлении. Минобороны РФ показало кадры их работы.

Получив боевое задание, снайперская пара выдвинулась в район выполнения задачи. В режиме «свободной охоты» бойцы скрытно уничтожили живую силу противника. Удар наносился с расстояния 200 м.

«Отработали по живой силе противника, передвигавшегося в количестве двух человек. До противника расстояние было 200 м», - рассказал старшина снайперской роты с позывным Шар.

Снайперские пары выполняют широкий комплекс задач. Военнослужащие работают на прикрытии штурмовых подразделений, наблюдают за передвижением боевиков, проводят разведку, вычисляют огневые позиции противника и участвуют в антиснайперских и противодиверсионных мероприятиях.

Ранее снайперы-десантники расчистили дорогу нашим штурмовикам у Часова Яра. Они уничтожили два пулеметных расчета и беспилотник «Баба-яга» боевиков ВСУ.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#снайперы #харьковское направление #ротация ВСУ
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