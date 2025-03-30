В Рафахе за сутки погибли 24 палестинца при ударах армии Израиля

Израильская армия начала новую наземную операцию в секторе Газа, в частности, в Рафахе, на юге региона. В общей сложности за сутки там погибли 24 человека.

«Число погибших в результате атак Израиля в субботу возросло до 24», - уточнило СМИ.

Как сообщили репортеры катарского телеканала Al Jazeera, офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что Тель-Авив представил встречное предложение после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС приняло новый план прекращения огня, предложенный посредниками урегулирования палестино-израильского конфликта Египта и Катара.

Напомним, вечером 29 марта стало известно, что ХАМАС согласилось с предложением о прекращении огня в секторе Газа, которое поступило за два до этого от Египта и Катара. Как заявил член политбюро и лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя, руководство движения согласилось с этим в надежде на то, что «оккупация не будет создавать препятствия».