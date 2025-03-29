ХАМАС согласился на условия Египта и Каира по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС приняло предложение посредников по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Халиль аль-Хайя (лидер палестинского движения в секторе Газа - Прим. Ред.) заявил, что ХАМАС "положительно отнесся" и "принял" предложение Египта и Катара о прекращении боевых действий на территории. Он не раскрыл деталей инициативы», - говорится в материале.

Спикер подчеркнул, что в ХАМАС и другие вооруженные группы движения не позволят Израилю диктовать будущее палестинцев.

«Мы никогда не согласимся с бесчестием и оскорблениями нашего народа, поэтому никаких депортаций и перемещений», - цитирует его слова телеканал.

Ранее сообщалось, что посредники обсуждали с ХАМАС и Израилем инициативу о прекращении огня на 50 дней.