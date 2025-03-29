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ХАМАС согласился на условия Египта и Каира по прекращению огня в Газе

В ХАМАС подчеркнули, что не позволят Израилю депортировать местных жителей.
Глеб Владовский 2025-03-29 22:43:54
© Фото: Mohammed Nasser Apaimages Keystone Press Agency Globallookpress

Палестинское движение ХАМАС приняло предложение посредников по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Халиль аль-Хайя (лидер палестинского движения в секторе Газа - Прим. Ред.) заявил, что ХАМАС "положительно отнесся" и "принял" предложение Египта и Катара о прекращении боевых действий на территории. Он не раскрыл деталей инициативы», - говорится в материале.

Спикер подчеркнул, что в ХАМАС и другие вооруженные группы движения не позволят Израилю диктовать будущее палестинцев.

«Мы никогда не согласимся с бесчестием и оскорблениями нашего народа, поэтому никаких депортаций и перемещений», - цитирует его слова телеканал.

Ранее сообщалось, что посредники обсуждали с ХАМАС и Израилем инициативу о прекращении огня на 50 дней.

#в стране и мире #Египет #Израиль #сектор Газа #катар #ХАМАС #Прекращение огня
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