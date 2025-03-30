Трамп обсудил с президентом Финляндии Стуббом покупку ледоколов

Американский президент Дональд Трамп обсудил с финским коллегой Александром Стуббом покупку Вашингтоном ледоколов. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Президент Стубб и я рассчитываем укрепить партнерство между Соединенными Штатами и Финляндией, что включает в себя покупку и разработку большого количества крайне необходимых США ледоколов», - говорится в публикации.

Согласно сообщению Трампа, лидеры двух стран говорили об этом во время игры в гольф в Палм-Бич во Флориде.

Ранее президент США заявил о намерении США заказать 48 ледоколов для усиления своего присутствия в Арктике. Он сказал об этом 13 марта в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Российский лидер Владимир Путин накануне заявил, что страны Североатлантического альянса все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для возможных конфликтов. По его словам, страны НАТО, в том числе Финляндия и Швеция, отрабатывают применение войск в Арктике.