МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп обсудил с президентом Финляндии Стуббом покупку ледоколов

Лидеры США и Финляндии вместе сыграли в гольф во Флориде и в ходе и игры поговорили о покупке Вашингтоном ледоколов.
Анастасия Бобылева 2025-03-30 04:06:49
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп обсудил с финским коллегой Александром Стуббом покупку Вашингтоном ледоколов. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Президент Стубб и я рассчитываем укрепить партнерство между Соединенными Штатами и Финляндией, что включает в себя покупку и разработку большого количества крайне необходимых США ледоколов», - говорится в публикации.

Согласно сообщению Трампа, лидеры двух стран говорили об этом во время игры в гольф в Палм-Бич во Флориде.

Ранее президент США заявил о намерении США заказать 48 ледоколов для усиления своего присутствия в Арктике. Он сказал об этом 13 марта в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Российский лидер Владимир Путин накануне заявил, что страны Североатлантического альянса все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для возможных конфликтов. По его словам, страны НАТО, в том числе Финляндия и Швеция, отрабатывают применение войск в Арктике.

#в стране и мире #арктика #сша #Дональд Трамп #Финляндия #Ледоколы #Александр Стубб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 