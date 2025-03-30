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Администрация Трампа уволила почти всех сотрудников «Института мира»

Под увольнение попали от 200 до 300 человек сотрудников USIP.
Дарина Криц 2025-03-30 04:44:10
© Фото: Chip Somodevilla Keystone Press Agency Globallookpress

Практически все сотрудники «Института мира» или USIP (United States Institute of Peace) были уволены по решению администрации президента Дональда Трампа.

Как сообщает местная газета Washington Post со ссылкой на сотрудников организации, это учреждение Конгресса США.

«Администрация Трампа в ускоренном порядке уволила персонал "Института мира" США. Были уволены от 200 до 300 человек, почти весь персонал штаб-квартиры института», - заявило издание.

Также сообщается, что кому-то из сотрудников предложили выходное пособие и продлить медицинскую страховку еще на один месяц взамен подачи заявления в суд.

United States Institute of Peace занимается содействием разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.

С приходом к власти Трамп занялся и Агентством США по международному развитию USAID. Он решил практически полностью сократить деятельность этой организации.

Как стало известно 28 марта, все зарубежные миссии агентства завершат работу в конце 2025 финансового года.

#в стране и мире #увольнение #сша #Дональд Трамп #«Институт мира» #USIP
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