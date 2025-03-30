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В Приморье спасли больного тюлененка весом 10 кг

Его планировали отвезти на машине, но застряли, поэтому ветеринар приехал сам.
Анастасия Бобылева 2025-03-30 04:33:11
© Фото: tulandvsevse Telegram

На острове Русский в Приморском крае обнаружили больного тюлененка. Его спасли и начали лечить, как сообщили в пресс-службе местного реабилитационного центра «Тюлень».

«Еще одного тюленя спасли в Приморье. Малыша увидели на камнях в районе мыса Тобизина на острове Русский», - приводит текст сообщения Life.

Уточняется, что животное хотели отвезти к специалисту на машине, но застряли, поэтому ветеринар приехал сам. Часть пути он нес тюлененка на руках. Согласно сообщению, у спасенного малыша обнаружили пневманию, также он страдал от спазмов в животе и повышенной температуры. Весит тюлененок около 10 кг. В центре его обеспечили всем необходимым.

Ранее детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области. Его привезли из поселка Пески и отвезли в центр реабилитации.

#в стране и мире #тюлень #Животные
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