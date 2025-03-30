В Приморье спасли больного тюлененка весом 10 кг

На острове Русский в Приморском крае обнаружили больного тюлененка. Его спасли и начали лечить, как сообщили в пресс-службе местного реабилитационного центра «Тюлень».

«Еще одного тюленя спасли в Приморье. Малыша увидели на камнях в районе мыса Тобизина на острове Русский», - приводит текст сообщения Life.

Уточняется, что животное хотели отвезти к специалисту на машине, но застряли, поэтому ветеринар приехал сам. Часть пути он нес тюлененка на руках. Согласно сообщению, у спасенного малыша обнаружили пневманию, также он страдал от спазмов в животе и повышенной температуры. Весит тюлененок около 10 кг. В центре его обеспечили всем необходимым.

Ранее детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области. Его привезли из поселка Пески и отвезли в центр реабилитации.