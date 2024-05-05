В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя, выхаживать тюлененка будут в центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщили в сообществе Фонда друзей балтийской нерпы в социальных сетях.

«Серенького тюлененка привезли к нам из посёлка Пески», - говорится в сообщении Фонда во «Вконтакте».

Фонд также поделился фотографией спасенного малыша, на снимке тюлененок лежит на песчаном берегу у воды.

Сообщается, что ранее в тот же день фонд принял у себя маленькую ладожскую нерпу, оторвавшуюся от родителей, ее привезли из города Никольское. После восстановления от стресса, истощения и других приобретенных проблем малышей выпустят обратно в родные водоемы.

Сейчас в фонде выхаживают более десяти детенышей нерпы. Всего в организации проходят реабилитацию несколько видов млекопитающих - ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени. Фонд не только помогает найденным животным, но и следит за популяцией морских млекопитающих в северо-западном регионе страны.

Напомним, в марте Фонд сообщал о спасении самой маленькой в истории России новорожденной нерпы, малышку нашли в прибрежном кафе и передали специалистам фонда. Нерпа весила всего 3,5 килограмма и спала с плюшевой игрушкой, которая заменила млекопитающему маму.